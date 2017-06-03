Медведь сорвал игру в гольф на Аляске

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Анкоридж, 3 июня. Появление медведя на поле для гольфа сорвало матч в Анкоридже на Аляске.

Сообщается, что хищник внезапно появился из-за деревьев, окружающих поле, и направился к флагу, установленному над лункой, после чего встал на задние лапы и толкнул его. Совершив задуманное, медведь направился к сумкам игроков и обнюхал их.

Игроки тщетно пытались отпугнуть животное громкими криками. Удовлетворив свое любопытство, медведь невозмутимо ушел в лес.

Ранее Газета.ру сообщала, что медведь спровоцировал аварию на дороге недалеко от города Ивдель Свердловской области.