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Происшествия
Медведь сорвал игру в гольф на Аляске

Медведь сорвал игру в гольф на Аляске

5:22  3 Июня 2017
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Медведь сорвал игру в гольф на Аляске

Анкоридж, 3 июня. Появление медведя на поле для гольфа сорвало матч в Анкоридже на Аляске.

Сообщается, что хищник внезапно появился из-за деревьев, окружающих поле, и направился к флагу, установленному над лункой, после чего встал на задние лапы и толкнул его. Совершив задуманное, медведь направился к сумкам игроков и обнюхал их.

Игроки тщетно пытались отпугнуть животное громкими криками. Удовлетворив свое любопытство, медведь невозмутимо ушел в лес.

Ранее Газета.ру сообщала, что медведь спровоцировал аварию на дороге недалеко от города Ивдель Свердловской области.

Ирина Новикова
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