ИГ: наступлению иракских войск на боевиков в Мосуле мешает большое число мирных жителей

В Избранное

Скопировать

Мосул, 3 июня. Иракские войска активно наступают на боевиков группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) в западной части Мосула.

Сообщается, что иракские правительственные силы продвигаются в последних частях города, занятых исламскими боевиками, однако операция осложняется присутствием большого количества мирных жителей, которых необходимо эвакуировать из зоны боевых действий.

Ранее Газета.ру сообщила о продолжении операции по освобождению иракского города Мосул от боевиков. Армия Ирака захватила три района города: Аль-Шифаа, Аль-Зинджили и Аль-Саха эль-Ула. Тем временем коалиционные силы продолжают широкомасштабное наступление, чтобы вытеснить последние районы, удерживаемые террористами.

* Организация запрещена на территории РФ.