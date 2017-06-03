Продюсер «Евровидения-2017» уволился из национальной телерадиокомпании Украины

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Киев, 3 июня. Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Роман Витонив сообщил, что исполнительный продюсер песенного конкурса «Евровидение—2017» Павел Грицак подал заявление об увольнении.

Отмечается, что Грицак решил уволиться, несмотря на несколько сотен незакрытых сделок по «Евровидению», расследования, а также пикет, устроенный под зданием кабинета министров Украины в Киеве, на который пришли люди, потому что им не заплатили 20% денег за работу на конкурсе.

Сам Грицак подтвердил, что уходит со своей должности, которая, по его словам, была сокращена.