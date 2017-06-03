Названа дата церемонии вступления Черногории в НАТО

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Вашингтон, 3 июня. Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что официальная церемония вступления Черногории в НАТО пройдет 5 июня в здании американского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что церемония начнется в полдень по местному времени (19.00 по московскому времени). В ходе мероприятия заместитель госсекретаря Томас Шеннон примет документ о вступлении Черногории в НАТО, представленный премьер-министром балканской республики Душко Марковичем.

Также отмечается, что участником церемонии станет генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Флаг Черногории впервые поднимут в штаб-квартире альянса 7 июня, говорится в материале Газеты.ру.