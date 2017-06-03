Два человека задержаны после эвакуации на рок-фестивале в Германии

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Берлин, 3 июня. Немецкая полиция задержала двух человек после сообщения о возможном теракте на музыкальном фестивале «Rock am Ring».

По информации местных СМИ, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин, которые работают у субподрядчика, сотрудничающего с организаторами фестиваля. Известно, что как минимум один из них – салафит.

Напомним, ранее полиция эвакуировала более 80 тысяч человек с фестиваля из-за угрозы взрыва. Представители «Rock am Ring» позднее сообщили, что фестиваль продолжится в субботу.