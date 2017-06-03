Ученые развенчали миф о необходимости мытья рук горячей водой

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Нью-Джерси, 3 июня. Специалисты из Ратгерского университета в Нью-Джерси заявили, что для здоровья необязательно мыть руки в горячей воде.

По мнению ученых, мытье рук в прохладной воде не уступает по эффективности мытью в горячей. Данный вывод был сделан ими по итогам исследований, в которых приняли участие около 20 добровольцев, мывших руки при температурах от 15 °C до 38 °C.

Отмечается, что слишком горячая вода может повредить кожу, что приведет к попаданию бактерий в организм.

Ученые подчеркивают, что достаточно посвятить мытью рук 10—20 секунд.