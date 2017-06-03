Археологи обнаружили 10 древних гробниц на юге Египта

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Каир, 3 июня. Десять древних каменных гробниц были обнаружены в ходе археологических раскопок на юге Египта.

Сообщается, что ранее неизвестные ученым гробницы были найдены неподалеку от города Асуан. По предварительным данным, найденные гробницы относятся к позднему периоду древнеегипетской цивилизации (664-332 гг. до н. э.).

В погребальных камерах были найдены каменные саркофаги с мумиями, а также большое количество артефактов.

Специалисты считают, что находка может быть продолжением комплекса Асуанского некрополя, находящегося на западном берегу реки Нил.

Ранее Газета.ру сообщала, что ученым удалось расшифровать геномы десятков древнеегипетских мумий и выяснить, с кем были генетически связаны древние египтяне.