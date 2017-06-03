Госдеп изучит социальные сети желающих получить американскую визу

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Вашингтон, 3 июня. Сотрудник Госдепартамента США сообщил, что заявители, обращающиеся за получением американской визы, должны будут предоставить информацию о своих аккаунтах в социальных сетях.

Отмечается, что аккаунты изучат не у всех подавших на визу, а только у тех, кто вызывает подозрения.

«Им будет предложено предоставить дополнительную информацию, в том числе их имена в социальных сетях, номера предыдущих паспортов, дополнительную информацию о членах семьи, данные о прошлых поездках, занятости, а также контактную информацию, — добавил сотрудник внешнеполитического ведомства.

Представитель ведомства пояснил, что должностные лица будут самостоятельно решать, у кого из заявителей потребовать дополнительную информацию для проверки.