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Общество
Госдеп изучит социальные сети желающих получить американскую визу

Госдеп изучит социальные сети желающих получить американскую визу

3:26  3 Июня 2017
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Госдеп изучит социальные сети желающих получить американскую визу

Вашингтон, 3 июня. Сотрудник Госдепартамента США сообщил, что заявители, обращающиеся за получением американской визы, должны будут предоставить информацию о своих аккаунтах в социальных сетях.

Отмечается, что аккаунты изучат не у всех подавших на визу, а только у тех, кто вызывает подозрения.

«Им будет предложено предоставить дополнительную информацию, в том числе их имена в социальных сетях, номера предыдущих паспортов, дополнительную информацию о членах семьи, данные о прошлых поездках, занятости, а также контактную информацию, — добавил сотрудник внешнеполитического ведомства.Госдеп изучит социальные сети желающих получить американскую визу

Представитель ведомства пояснил, что должностные лица будут самостоятельно решать, у кого из заявителей потребовать дополнительную информацию для проверки.

Ирина Новикова
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