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Общество
Продажи нового кроссовера Skoda Kodiaq стартовали в России

Продажи нового кроссовера Skoda Kodiaq стартовали в России

3:00  3 Июня 2017
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Продажи нового кроссовера Skoda Kodiaq стартовали в России

Москва, 3 июня. В России стартовали продажи нового кроссовера Skoda Kodiaq. Об этом сообщается на сайте чешской автомобилестроительной компании.

На российском рынке автомобиль будет доступен как пятиместном, так и в семиместном вариантах. В комплектации Ambition Plus стоимость Skoda Kodiaq стартует с отметки 1 999 000 рублей. Эксклюзивная комплектация Style Plus обойдется в 2 315 000 рублей.

Продажи нового кроссовера Skoda Kodiaq стартовали в России

Автолюбители получать возможность выбора между двумя бензиновыми и одним дизельным двигателями. Следует отметить, что Kodiaq оснащен полностью светодиодной оптикой. Достойна упоминания и рекордная вместительность багажника.

Ранее Газета.ru сообщала, что московские автолюбители массово продают машины, пострадавшие в результате урагана.

Сергей Свазовский
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