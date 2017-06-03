Сирия: иракские шиитские силы вошли в страну, несмотря на предупреждения курдов
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Дамаск, 3 июня. Силы ирано-иракского шиитского народного ополчения в пятницу пересекли границу с Сирией, несмотря на неоднократно полученные предупреждения со стороны курдских отрядов самообороны и сирийских демократических сил.
Сообщается, что бойцы иракского шиитского военизированного отряда вошли в деревни в контролируемой курдами провинции Эль-Хасаки на северо-востоке Сирии.
Отмечается, что из окрестных деревень были эвакуированы несколько сотен мирных жителей, опасающихся за свою безопасность в случае вооруженного столкновения межу курдскими и шиитскими силами.
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