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Новости Сирии
Сирия: иракские шиитские силы вошли в страну, несмотря на предупреждения курдов

Сирия: иракские шиитские силы вошли в страну, несмотря на предупреждения курдов

3:10  3 Июня 2017
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Сирия: иракские шиитские силы вошли в страну, несмотря на предупреждения курдов

Дамаск, 3 июня. Силы ирано-иракского шиитского народного ополчения в пятницу пересекли границу с Сирией, несмотря на неоднократно полученные предупреждения со стороны курдских отрядов самообороны и сирийских демократических сил.

Сообщается, что бойцы иракского шиитского военизированного отряда вошли в деревни в контролируемой курдами провинции Эль-Хасаки на северо-востоке Сирии.Сирия: иракские шиитские силы вошли в страну, несмотря на предупреждения курдов

Отмечается, что из окрестных деревень были эвакуированы несколько сотен мирных жителей, опасающихся за свою безопасность в случае вооруженного столкновения межу курдскими и шиитскими силами.

Ирина Новикова
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