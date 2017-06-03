Британские ученые рассказали, почему нельзя воскресить динозавров

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Манчестер, 3 июня. Специалисты из Манчестерского университета в Великобритании заявили, что динозавры не подлежат воскрешению.

По мнению палеонтологов, в обнаруженных костях доисторических ящеров отсутствуют биологические молекулы, что не позволит воссоздать их при помощи биотехнологических методов.

Чтобы сделать такой вывод ученые изучили следы коллагена в останках тираннозавра. Оказалось, что «ископаемое» вещество соответствует коллагену, взятому из костей страусов, чьи белки и ДНК применяются для определения эволюционных отношений между вымершими и существующими организмами.