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Британские ученые рассказали, почему нельзя воскресить динозавров

Британские ученые рассказали, почему нельзя воскресить динозавров

2:45  3 Июня 2017
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Британские ученые рассказали, почему нельзя воскресить динозавров

Манчестер, 3 июня. Специалисты из Манчестерского университета в Великобритании заявили, что динозавры не подлежат воскрешению.

По мнению палеонтологов, в обнаруженных костях доисторических ящеров отсутствуют биологические молекулы, что не позволит воссоздать их при помощи биотехнологических методов.Британские ученые рассказали, почему нельзя воскресить динозавров

Чтобы сделать такой вывод ученые изучили следы коллагена в останках тираннозавра. Оказалось, что «ископаемое» вещество соответствует коллагену, взятому из костей страусов, чьи белки и ДНК применяются для определения эволюционных отношений между вымершими и существующими организмами.

Ирина Новикова
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