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Результаты ЕГЭ будут доступны на Едином портале госуслуг

Результаты ЕГЭ будут доступны на Едином портале госуслуг

2:36  3 Июня 2017
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Результаты ЕГЭ будут доступны на Едином портале госуслуг

Москва, 3 июня. Предварительные результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) отныне можно будет получить благодаря новому специальному сервису Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Об этом сообщается на сайте министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Уточняется, что услуга является бесплатной и предоставляется по запросу в режиме он-лайн. Чтобы воспользоваться новой опцией, пользователю следует пройти процедуру регистрации, или просто войти на Единый портал госуслуг, отправив соответствующую заявку.

Ранее Газета.ru сообщала о беседе Владимира Путина с иностранными инвесторами.

Сергей Свазовский
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