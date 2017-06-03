Результаты ЕГЭ будут доступны на Едином портале госуслуг

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Москва, 3 июня. Предварительные результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) отныне можно будет получить благодаря новому специальному сервису Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Об этом сообщается на сайте министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Уточняется, что услуга является бесплатной и предоставляется по запросу в режиме он-лайн. Чтобы воспользоваться новой опцией, пользователю следует пройти процедуру регистрации, или просто войти на Единый портал госуслуг, отправив соответствующую заявку.

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