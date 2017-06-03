Трамп выдвинул Ричарда Спенсера на должность главы ВМС США
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Вашингтон, 3 июня. Президент США Дональд Трамп выдвинул на должность министра военно-морских сил (ВМС) США Ричарда Спенсера. Об этом сообщает администрация американского президента.
Спенсер служил в ВМС США в период с 1976-го по 1981-й годы. В дальнейшем он занялся финансовой деятельностью. В декабре 2016-го года Спенсер получил статус советника начальника штаба военно-морских сил США.
В апреле 2017 года Газета.ru cообщала о его вероятном назначении на должность министра ВМС США.
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