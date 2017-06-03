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Политика
Трамп выдвинул Ричарда Спенсера на должность главы ВМС США

Трамп выдвинул Ричарда Спенсера на должность главы ВМС США

2:25  3 Июня 2017
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Трамп выдвинул Ричарда Спенсера на должность главы ВМС США

Вашингтон, 3 июня. Президент США Дональд Трамп выдвинул на должность министра военно-морских сил (ВМС) США Ричарда Спенсера. Об этом сообщает администрация американского президента.

Спенсер служил в ВМС США в период с 1976-го по 1981-й годы. В дальнейшем он занялся финансовой деятельностью. В декабре 2016-го года Спенсер получил статус советника начальника штаба военно-морских сил США.

В апреле 2017 года Газета.ru cообщала о его вероятном назначении на должность министра ВМС США.

#дональдтрамп #ричардспенсер
Сергей Свазовский
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