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Украина
Украинский завод «Южмаш» изготовит 12 ракет для российской компании

Украинский завод «Южмаш» изготовит 12 ракет для российской компании

2:26  3 Июня 2017
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Украинский завод «Южмаш» изготовит 12 ракет для российской компании

Днепр, 3 июня. Пресс-служба украинского «Южного машиностроительного завода» («Южмаш») сообщила о заключении контракта с российской компанией S7 Sea Launch на производство и поставку 12 ракет-носителей «Зенит».

Сообщается, что согласно контракту «Южмаш» должен изготовить 12 ракет-носителей для использования в программах «Морской старт» и «Наземный старт».

Подчеркивается, что ракеты будут использованы «для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов».Украинский завод «Южмаш» изготовит 12 ракет для российской компании

Также отмечается, что сейчас завод занимается производством двух ракет — «Зенит-3SLБ» и «Зенит-3SL».

Ирина Новикова
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