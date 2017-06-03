Путин заявил о возможном вмешательстве американских хакеров в выборы в США
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Москва, 3 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что за вмешательством в ход выборов президента США могут стоять американские хакеры. Такое мнение глава российского государства выразил в интервью для Эн-би-си.
Накануне Владимиру Путину задали вопрос о его участии в будущих выборах президента России. Он пообещал ответить, но не уточнил, когда именно.
Кроме того, Газета.ru сообщала о беседах Путина с зарубежными инвесторами.
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