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Политика
Путин заявил о возможном вмешательстве американских хакеров в выборы в США

Путин заявил о возможном вмешательстве американских хакеров в выборы в США

2:04  3 Июня 2017
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Путин заявил о возможном вмешательстве американских хакеров в выборы в США

Москва, 3 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что за вмешательством в ход выборов президента США могут стоять американские хакеры. Такое мнение глава российского государства выразил в интервью для Эн-би-си.

Накануне Владимиру Путину задали вопрос о его участии в будущих выборах президента России. Он пообещал ответить, но не уточнил, когда именно.

Кроме того, Газета.ru сообщала о беседах Путина с зарубежными инвесторами.

#владимирпутин
Сергей Свазовский
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