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Весь мир
Появились данные о пострадавших в результате взрыва в Ширазе

Появились данные о пострадавших в результате взрыва в Ширазе

1:51  3 Июня 2017
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Появились данные о пострадавших в результате взрыва в Ширазе

Тегеран, 3 июня. В результате мощного взрыва в иранском городе Шираз пострадали как минимум 15 человек. Об этом сообщили местные СМИ.

Согласно имеющимся сведениям, взрыв произошел в помещении торгового центра в 01.00 по местному времени (23.30 мск). Стекла в соседних торговых точках были выбиты взрывной волной. Причины инцидента к настоящему моменту не установлены.

О мощном взрыве в Иране сообщала накануне Газета.ru.

Сергей Свазовский
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