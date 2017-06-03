Появились данные о пострадавших в результате взрыва в Ширазе

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Тегеран, 3 июня. В результате мощного взрыва в иранском городе Шираз пострадали как минимум 15 человек. Об этом сообщили местные СМИ.

Согласно имеющимся сведениям, взрыв произошел в помещении торгового центра в 01.00 по местному времени (23.30 мск). Стекла в соседних торговых точках были выбиты взрывной волной. Причины инцидента к настоящему моменту не установлены.

О мощном взрыве в Иране сообщала накануне Газета.ru.