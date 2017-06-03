Биржевой эксперт считает, что банки еще не разобрались в биткоинах

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Москва, 3 июня. Биржевой эксперт Крейг Хемке заявил, что национальные и международные банки не в полной мере изучили криптовалюту биткоин.

По мнению аналитика, подобная ситуация на банковском рынке способствует тому, что биткоин постоянно растет в цене и уже достигла нескольких тысяч долларов, несмотря на то, что ей неоднократно пророчили скорый обвал.

Хемке отметил, что банки не препятствуют развитию биткоина, говорится в материале RT на русском.

Он также подчеркнул, что биткоин является валютой будущего.