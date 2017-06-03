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Украина
Крупный украинский завод закрыл представительство в Москве

Крупный украинский завод закрыл представительство в Москве

1:51  3 Июня 2017
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Крупный украинский завод закрыл представительство в Москве

Москва, 3 июня. Наблюдательный совет запорожского завода «Днепроспецсталь» решил закрыть представительство в Москве.

Как пишут украинские СМИ, ссылаясь на пресс-службу предприятия, причиной такого решения руководства стала экономическая нецелесообразность дальнейшей деятельности представительства.

Ранее представительство защищало коммерческие интересы предприятия на рынке РФ. Напомним, «Днепроспецсталь» производит сортовой прокат и поковки из специальных марок стали.

#завод #днепроспецсталь
Алия Садыкова
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