Крупный украинский завод закрыл представительство в Москве

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Москва, 3 июня. Наблюдательный совет запорожского завода «Днепроспецсталь» решил закрыть представительство в Москве.

Как пишут украинские СМИ, ссылаясь на пресс-службу предприятия, причиной такого решения руководства стала экономическая нецелесообразность дальнейшей деятельности представительства.

Ранее представительство защищало коммерческие интересы предприятия на рынке РФ. Напомним, «Днепроспецсталь» производит сортовой прокат и поковки из специальных марок стали.