Контрасты ПМЭФ: Путин, шутки о ФСБ, глупые суждения масс и прорывная идея Гретцеля. ФАН-ТВ

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Второй день работы Петербургского международного экономического форума ознаменовался присутствием президента Владимира Путина. Это на несколько часов превратило конгресс-центр «Экспофорума» в арену для политических дискуссий. Кроме российского лидера, в пленарном заседании принимали участие премьер-министр Индии Нарендра Дамодардас Моди, президент Республики Молдова Игорь Додон и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн. Площадку ПМЭФ-2017 посетила съемочная группа ФАН-ТВ.

С легкой руки известной американской телеведущей Мегин Келли диалог перетек в русло проблем международных отношений, преимущественно – в разногласия между Россией и Западом. Прозвучала серия вопросов к Владимиру Путину, наделавших в свое время немало шума:

– Что касается взаимоотношений между Россией и США, Россией и Европой, появляется такой элемент: вмешательство России в ход президентских выборов. Все 17 агентств по разведке в США сделали вывод, что вы все-таки вмешивались. И это было беспартийное расследование: в нем участвовали специалисты-республиканцы, демократы, те, кто поддерживал президента Трампа, некоторые защищали и вас. Все эти профессионалы разведки и даже частные компании, не связанные с политикой, сделали одни и те же выводы. Они что, все неправы?

– Вы читали эти отчеты? – задал встречный вопрос президент. – Вы говорите о публичной, незасекреченной версии? А я читал эти отчеты. В них нет ничего конкретного: только предположения и выводы на основе предположений – всё. Была бы конкретика – был бы и предмет для обсуждения. Как говорили в одной организации, в которой я раньше работал: «Адреса, явки, фамилии давайте». Где это всё?

Шутку о прошлом российская часть аудитории оценила. Однако на этом «острые» вопросы не закончились. Мегин Келли поднимала тему санкций, разных взглядов на проблему терроризма и «умеренную оппозицию» в нынешних горячих точках планеты, а также возможного выхода США из Парижских соглашений. А к президенту Молдовы Игорю Додону журналистка обратилась с вопросом: как поступит правительство Республики, если встанет выбор – Россия или Евросоюз? На что лидер повторил свою мысль, озвученную чуть ранее в докладе: такой категоричный выбор в современном цивилизованном обществе стоять вообще не должен. Но предыдущие годы, прожитые их небольшой страной в проевропейских и явных антироссийских настроениях, – точно были ошибочными.

– После восьми лет мы, наконец, начали выпрямлять ситуацию. Вернулись к стратегическому партнерству и диалогу с российскими партнерами, возобновились экспортные поставки, экономическое сотрудничество. Буквально за первый квартал этого года рост нашего экспорта в Россию вырос на 42 %. Мы начали решать проблемы мигрантов, подписали соглашения о сотрудничестве с «ЕврАзЭс» (Евразийское экономическое сообщество – прим.ред.) и намерены получить статус наблюдателя. Мы начали строить планы с тем народом, с которым у нас общий путь, – вспомнил президент Молдавии слова Конфуция в завершении своего выступления.

Владимир Путин же, комментируя резонансные вопросы, призвал мировое сообщество (имелась в виду Америка и солидарные страны Европы) «завязывать перекладывать с больной головы на здоровую», а начать заниматься более важными делами: решением вопросов мирного сосуществования и экологических проблем, развитием экономики и наукой.

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Науке на Петербургском экономическом форуме тоже уделялось немалое внимание. В рамках масштабного мероприятия состоялась конференция, посвященная работе швейцарского ученого Михаэля Гретцеля. В этом году Гретцель стал лауреатом премии «Глобальная энергия». Учреждение данной награды (ставшей за годы своего существования очень авторитетной во всем мире) также является инициативой российского лидера. Сделано это было для привлечения внимания ученых и исследователей. Человечество осознало, что природные ресурсы не бесконечны, нужны аналоги – не просто источники, а воспроизводители. Михаэль Гретцель является создателем прорывной технологии – уже небезызвестных «ячеек Гретцеля» – новых солнечных батарей. О своем изобретении он рассказал корреспондентам ФАН-ТВ в личной беседе:

– Эта технология отличается от существующей на сегодняшний день кремниевой технологии. В ее основе лежит совершенно другой принцип. Он схож с процессом фотосинтеза в листах растений. Это очень надежный процесс, который существует миллиарды лет. И общее количество энергии, которая вырабатывается солнцем, в несколько раз превышает потребности человечества. Кроме того, сама технология в несколько раз дешевле и проще, что, как я думаю, будет способствовать ее выводу на рынок.

К слову, на практике детище лауреата уже работает: он сам всюду носит с собой рюкзак с пластинкой из ячеек, благодаря чему его мобильный телефон и прочие гаджеты никогда не разряжаются в самый неподходящий момент. Подобные изделия уже появляются в магазинах. Однако на этом нельзя останавливаться, считает Гретцель. Новая задача, которую он ставит перед собой и своей командой, – это превратить энергию солнца в топливо. Добавим, что лауреат «Глобальной энергии-2017» сегодня является самым цитируемым ученым. Об этом упомянул и министр энергетики России Александр Новак, которому по поручению Владимира Путина выпала честь вручать заслуженную награду новатору.

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