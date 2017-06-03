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Политика
Россия ожидает разъяснений США по санкциям против КНДР

Россия ожидает разъяснений США по санкциям против КНДР

1:34  3 Июня 2017
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Россия ожидает разъяснений США по санкциям против КНДР

Москва, 3 июня. Российская Федерация ждет от США объяснений относительно санкций против КНДР. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков в ходе заседания совета безопасности ООН.

Сафронков отметил, что ограничительные меры были приняты, в том числе, в отношении трех российских компаний и одного гражданина.

Эти решения были восприняты РФ с «разочарованием и глубоким недоумением», — сказал дипломат.

Ранее в администрации Трампа заявили об угрозах, исходящих от КНДР в Иране. Об этом сообщала Газета.ru.

#владимир сафронков
Сергей Свазовский
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