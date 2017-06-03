Парламент Дании декриминализовал богохульство

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Копенгаген, 3 июня. Датские парламентарии отдали свои голоса за декриминализацию статьи, предусматривающей наказание за богохульство.

Сообщается, что данная статья фигурировала в датском законодательстве в различных формах с 1683 года.

Напомним, что действующий в настоящее время в Дании Уголовный кодекс вступил в силу в 1930 году.

Стоит отметить, что с начала действия текущего законодательства по делам о богохульстве было вынесено только два приговора.

Ранее Газета.ру сообщала, что ирландская полиция прекратила расследование в отношении британского актера и писателя Стивена Фрая о богохульстве. Согласно ирландскому законодательству, богохульство приравнивается к преступлению и наказывается штрафом в размере до €25 тыс.