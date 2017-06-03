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Политика
Мир никогда не примет разработку ядерного оружия в КНДР — Хейли

Мир никогда не примет разработку ядерного оружия в КНДР — Хейли

1:18  3 Июня 2017
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Мир никогда не примет разработку ядерного оружия в КНДР — Хейли

ООН, 3 июня. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли считает, что международное сообщество никогда не примет разработку ядерного оружия КНДР.

Хейли заверила, что Соединенные Штаты приложат максимум усилий для формирования единой позиции мирового сообщества относительно ядерных программ Северной Кореи.

Накануне Газета.ru сообщала об усилении санкций против Северной Кореи со стороны ООН. Соответствующая резолюция была принята организацией единогласным решением.

Сергей Свазовский
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