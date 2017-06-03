Байкальский экологический водный форум пройдет в Иркутске

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Иркутск, 3 июня. В Иркутске в сентябре пройдет Международный байкальский экологический водный форум.

Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. На форуме, который пройдет 14 и 15 сентября, представители власти, бизнеса и общества в области обсудят решения экологических проблем водных ресурсов озера Байкал.

Форум организован правительством Иркутской области, министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, а также региональным отделением Российской академии наук.

«Международный Байкальский экологический водный форум – многоформатное мероприятие, которое включает деловую программу, выставочную экспозицию, видеоконференции, интерактивные выставки, образовательные программы, конкурсную и культурную программы», — рассказали организаторы форума.

Участники встречи поговорят о сохранении уникальной экосистемы озера Байкал, системных подходах к оздоровлению озера Байкал и Байкальской природной территории, государственной политике в данной сфере, а также международном опыте по сохранению и охране водных ресурсов.

В отдельное направление была выделена программа «Экологическое мировоззрение. Поколение-ЭКО (Экология. Культура. Образование)».

В рамках форума будет подписан меморандум о создании Ассоциации озерных регионов, которая объединит участников для решения комплекса экологических проблем водных объектов и обмена опытом. Кроме того, участники смогут посетить выставку «Мировой эталон очистки сточных вод – Вода Байкала».

В рамках программы форума также пройдет Конкурс «Мировой эталон очистки сточных вод – Вода Байкала», который позволит его участникам продемонстрировать лучшие проектные решения, технологии, оборудование по очистке сточных вод, а также фотоконкурс, организованный с целью привлечения внимания общественности и СМИ к экологическим проблемам и охране озера Байкал.