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На Марсе обнаружена огромная дыра

На Марсе обнаружена огромная дыра

1:22  3 Июня 2017
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На Марсе обнаружена огромная дыра

Вашингтон, 3 июня. Спутник HiRISE зафиксировал наличие на Марсе огромной дыры диаметром в несколько десятков километров.

Специалисты NASA считают, что кратер мог образоваться в результате падения большого метеорита более 200 тысяч лет назад или иного природного катаклизма.

Стоит отметить, что впадина такого диаметра была обнаружена на Марсе впервые.

Вместе с тем, уфологи предположили, что впадина могла образоваться на месте посадки летающей тарелки, а некоторые даже заметили, что она напоминает Большую яму Каркуна на Татуине из фильма «Звездные войны».

Ирина Новикова
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