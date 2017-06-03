Ведущую Довлатову оштрафовали после поездки за кортежем шведского короля

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Москва, 3 июня. Ведущая Алла Довлатова была оштрафована за попытку пристроиться к кортежу шведского короля. Она выехала за разделительную полосу.

Полицейские составили в отношении Довлатовой протокол на штраф в размере 1500 рублей. Как рассказала ведущая Life, инцидент произошел на улице Якиманка в Москве. Автоледи спешила и пыталась проехать за машинами сопровождения по свободной полосе дороги. Довлатова отметила, что не знала чей это кортеж, так как не видела опознавательных знаков.

«Ни дипломатических номеров, ни опознавательных знаков, пять скромных иномарок и машины ГАИ», — подчеркнула ведущая.

Довлатову отпустили спустя три часа после оформления нарушения.