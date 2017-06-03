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Весь мир
В Италии арестовали одного из самых разыскиваемых мафиози

В Италии арестовали одного из самых разыскиваемых мафиози

0:54  3 Июня 2017
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В Италии арестовали одного из самых разыскиваемых мафиози

Рим, 3 июня. Один из лидеров калабрийской мафии Джузеппе Джорджи был задержан в населенном пункте Сан-Лука региона Реджо ди Калабрия в Италии после 23-х лет поисков. Об этом сообщила La Stampa.

Туринское издание отмечает, что с 1994-года Джорджи проживал на территории ФРГ. Мафиози арестовали в небольшом бункере, где он скрывался от правоохранителей.

Одному из главарей калабрийской мафии инкриминируют умышленное убийство, торговлю наркотиками и создание организованной преступной группы, — уточняет Газета.ru.

#джузеппе джорджи
Cергей свазовский
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