В Италии арестовали одного из самых разыскиваемых мафиози

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Рим, 3 июня. Один из лидеров калабрийской мафии Джузеппе Джорджи был задержан в населенном пункте Сан-Лука региона Реджо ди Калабрия в Италии после 23-х лет поисков. Об этом сообщила La Stampa.

Туринское издание отмечает, что с 1994-года Джорджи проживал на территории ФРГ. Мафиози арестовали в небольшом бункере, где он скрывался от правоохранителей.

Одному из главарей калабрийской мафии инкриминируют умышленное убийство, торговлю наркотиками и создание организованной преступной группы, — уточняет Газета.ru.