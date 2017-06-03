Путин примет участие в имянаречении танкера «Кристоф де Маржери» в Петербурге

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Москва, 3 июня. Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии имянаречения танкера-газовоза «Кристоф де Маржери». Мероприятие пройдет в субботу в Санкт- Петербурге.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, президент станет участником церемонии имянаречения судна уникального ледового класса Arc7, разработанного для проекта «Ямал СПГ».

Напомним, глава государства 30 марта участвовал в видеоконференции по случаю первого захода танкера в порт Сабетта. Путин напомнил: ему приятно отметить, что судно названо в честь трагически ушедшего из жизни французского предпринимателя и бывшего главы компании Total Кристофа де Маржери.