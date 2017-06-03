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Весь мир
Более 80 тыс.человек эвакуировали с фестиваля «Rock am Ring» в Германии

Более 80 тыс.человек эвакуировали с фестиваля «Rock am Ring» в Германии

0:39  3 Июня 2017
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Более 80 тыс.человек эвакуировали с фестиваля «Rock am Ring» в Германии

Берлин, 3 июня. Более 80 тысяч человек были эвакуированы с музыкального фестиваля «Rock am Ring» в немецком Нюрнберге из-за угрозы террористического акта.

Организаторы отметили, что мероприятие было прервано по просьбе полицейских, сообщивших о возможном теракте. Зрителей призвали оставить свои места спокойно, не создавая панику.

Ожидается, что 3 июня «Rock am Ring» продолжит свою работу, — уточняет Газета.ru.

Сергей Свазовский
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