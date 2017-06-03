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Общество
МЧС испугало жителей Подмосковья рассылкой о заморозках до минус 20

МЧС испугало жителей Подмосковья рассылкой о заморозках до минус 20

0:26  3 Июня 2017
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МЧС испугало жителей Подмосковья рассылкой о заморозках до минус 20

Москва, 3 июня. В МЧС Московской области объяснили техническим сбоем SMS-рассылку с предупреждением о заморозках до — 20 градусов.

Согласно информации пресс-службы ведомства, из-за неполадок в системе жителям Подмосковья были отправлены ошибочные сообщения. В них предупреждалось о надвигающихся заморозках до  — 20 градусов вместо  — 2 градусов. Ранее в социальных сетях россияне выложили скриншоты сообщений с неверными данными.

Ранее сообщалось, что снегопад и похолодание на 30 градусов нагрянули в Самарскую область. В ночь с 28 на 29 мая в регионе столбики термометров опустились до -2 градусов.. 

#мчс
Алия Садыкова
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