МЧС испугало жителей Подмосковья рассылкой о заморозках до минус 20

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Москва, 3 июня. В МЧС Московской области объяснили техническим сбоем SMS-рассылку с предупреждением о заморозках до — 20 градусов.

Согласно информации пресс-службы ведомства, из-за неполадок в системе жителям Подмосковья были отправлены ошибочные сообщения. В них предупреждалось о надвигающихся заморозках до — 20 градусов вместо — 2 градусов. Ранее в социальных сетях россияне выложили скриншоты сообщений с неверными данными.

Ранее сообщалось, что снегопад и похолодание на 30 градусов нагрянули в Самарскую область. В ночь с 28 на 29 мая в регионе столбики термометров опустились до -2 градусов..