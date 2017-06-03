СБ ООН усилил санкции против КНДР

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ООН, 3 июня. Совет безопасности ООН принял единогласное решение о расширении ограничительных мер против Северной Кореи. Соответствующая резолюция был инициирована Соединенными Штатами.

Новые санкции приняты в отношении юридических и физических лиц, действующих в интересах КНДР. Решение СБ ООН прокомментировал заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гаврилов. По его словам, большинство предложений России документа было учтено в ходе согласования.

Ранее Владимир Путин прокомментировал значение устава ООН. Об этом писала Газета.ru.