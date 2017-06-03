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Политика
Путин в рамках ПМЭФ-2017 обсудил использование блокчейна и криптовалюты в РФ

Путин в рамках ПМЭФ-2017 обсудил использование блокчейна и криптовалюты в РФ

0:07  3 Июня 2017
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Путин в рамках ПМЭФ-2017 обсудил использование блокчейна и криптовалюты в РФ

Санкт-Петербург, 3 июня. Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума встретился с основателем одной из крупнейших в мире блокчейн-платформ Ethereum Виталиком Бутерином.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин поддержал идею налаживания деловых контактов с возможными партнерами страны. По словам Пескова, глава государства познакомился и побеседовал с основателем Ethereum Бутерином. Встреча состоялась после разговора с главами крупнейших корпораций в пятницу. Бутерин поделился с российским лидером возможностями использования блокчейна и криптовалюты в России. 

Ранее Путин и глава МИД Германии провели встречу в рамках ПМЭФ. 

#путин
Алия Садыкова
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