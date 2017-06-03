Представитель Армии Ислама подал в отставку

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Дамаск, 3 июня. Представитель организации «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама»), Ислам Аллаш, объявил о своей отставке. Руководство формирования уже приняло его решение.

Ислам Аллаш добавил, что с момента отставки будет пользоваться своим настоящим именем, Маджди Нуме. Руководство «Джейш аль-Ислам» пока воздержалось от комментариев отставки своего представителя.

Накануне стало известно, что исламисты пытаются создать новую коалицию на севере провинции Хама.