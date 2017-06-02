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Общество
Россиянин Макеев проведет полтора года в одиночной камере в Мексике

Россиянин Макеев проведет полтора года в одиночной камере в Мексике

23:56  2 Июня 2017
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Россиянин Макеев проведет полтора года в одиночной камере в Мексике

Мехико, 2 июня. Россиянин Алексей Макеев, обвиняемый в предумышленном убийстве в Мексике, помещен в одиночную камеру. Об этом рассказал консул России в Мехико Дмитрий Болбот.

По словам дипломата, Макеев проведет там полтора года предварительного заключения. На данный момент правоохранительные органы уже поместили Макеева в одиночную камеру в тюрьме Четумаля. В течение ближайших трех месяцев следователи должны подготовить материалы для процесса.

Ранее сообщалось, что Мексика назначила наказание россиянину, обвиняемому в убийстве. 

 

 

 

#макеев
Алия Садыкова
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