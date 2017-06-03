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Политика
Путин ответил на вопрос о выборах в ходе ПМЭФ

Путин ответил на вопрос о выборах в ходе ПМЭФ

0:00  3 Июня 2017
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Путин ответил на вопрос о выборах в ходе ПМЭФ

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос о выборах в ходе Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

На вопрос журналистки о своем участии в очередных президентских выборах, Путин пообещал рассказать об этом отдельно. Глава российского государства не уточнил, когда именно он огласит свое решение относительно выборов.

Накануне сообщалось о беседе Владимира Путина с главой немецкого внешнеполитического ведомства.

#владимирпутин
Сергей Свазовский
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