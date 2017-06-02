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Политика
Сирия: в результате нападения ИГИЛ на Дейр-эз-Зор погиб человек, есть раненные

Сирия: в результате нападения ИГИЛ на Дейр-эз-Зор погиб человек, есть раненные

23:46  2 Июня 2017
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Сирия: в результате нападения ИГИЛ на Дейр-эз-Зор погиб человек, есть раненные

Тегеран, 2 июня. Один человек погиб и по меньшей мере четверо получили ранения во время нападения боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* на два района города Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщает Farsnews. По данным издания, экстремисты обстреляли населенный пункт минометными ракетами. Во время нападения погиб один человек, как минимум четверо получили ранения. 

Ранее сообщалось, что ИГИЛ* анонсировало атаку на САА в Дейр-эз-Зоре. ИГИЛ минирует дороги на пути к осажденному городу Дейр-эз-Зор. Таким способом боевики надеются задержать наступление сирийских правительственных войск.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #дейр-эз-зор
Алия Садыкова
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