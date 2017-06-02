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Политика
Путин и глава МИД Германии провели встречу в рамках ПМЭФ

Путин и глава МИД Германии провели встречу в рамках ПМЭФ

23:46  2 Июня 2017
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Путин и глава МИД Германии провели встречу в рамках ПМЭФ

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин и министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль встретились в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что главной темой встречи стали вопросы состояния и развития двусторонних отношений между государствами, прежде всего — в экономической сфере.

Ранее стало известно, что Владимир Путин обсудил с зарубежными инвесторами новые проекты в России.

#владимирпутин #зигмар габриэль
Сергей Свазовский
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