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Политика
Сирия: САА отбила внезапное нападение боевиков на шоссе Хомс — Пальмира

Сирия: САА отбила внезапное нападение боевиков на шоссе Хомс — Пальмира

23:32  2 Июня 2017
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Сирия: САА отбила внезапное нападение боевиков на шоссе Хомс — Пальмира

Бейрут, 2 июня. Батальон «Охотники на ИГИЛ»* сирийской армии, отразил внезапное нападение боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* вдоль шоссе Хомс — Пальмира.

Как пишет AMN, военные отбили неожиданную атаку ИГ* на высоту 681. Бойцы САА обнаружили несколько трупов экстремистов, а также захватили одного раненного боевика. В обмен на оказание медицинской помощи, он согласился дать информацию о цели нападения ИГИЛ. 

Ранее ИГИЛ анонсировало атаку на САА в Дейр-эз-Зоре. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #саа
Алия Садыкова
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