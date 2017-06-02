Трамп назвал соглашение о климате угрозой суверенитету США

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Вашингтон, 2 июня. Президент США Дональд Трамп объяснил решение выйти из Парижского соглашения о климате заботой об американских гражданах. Соответствующую запись хозяин Белого дома сделал на своей странице в социальной сети Twitter.

Трамп усмотрел в договоре о климате угрозы суверенитету Соединенных Штатов, риски значительных экономических издержек, а также потери рабочих мест американскими гражданами. Президент США назвал существующую редакцию климатического соглашения «крайне нечестной» по отношению к США.

Накануне в Кремле рассказали о подготовке ко встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.