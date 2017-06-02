Пентагон признал вину ВВС США в смерти еще 100 мирных жителей в Ираке и Сирии

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 2 июня. Минобороны США признало гибель большего числа гражданских лиц в воздушной кампании под руководством США против террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»*.

Об этом пишет Washington Post. По данным Пентагона, еще боле ста мирных жителей погибли при авиаударах, нацеленных против экстремистов ИГИЛ* в Ираке и Сирии. Власти США таким образом признали, что в результате действий коалиции во главе с американскими ВВС, погибли 484 человек.

Новые данные о погибших касаются авианалета в Мосуле 17 марта 2017 года. В результате инцидента погибли 105 человек.

Ранее сообщалось, что США хотят превратить зоны деэскалации в зоны влияния.

* Организация запрещена на территории РФ.