Лидер группы «Чиж & Co» Чиграков попал в базу укринского сайта «Миротворец»
В Избранное
Киев, 2 июня. Сведения о российском музыканте, лидере группы «Чиж & Co» Сергее Чигракове внесены в базу украинского сайта «Миротворец» из-за якобы незаконного пересечения артистом государственной границы.
Согласно данным сайта, Чиграков незаконно пересек границу Украины при въезде в Крым. Украинские источники назвали целью визита «незаконную концертную деятельность».
Напомним, сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями. Портал опубликовал данные журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, которых в Киеве назвали «изменниками родины».
Комментарии