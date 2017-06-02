Лидер группы «Чиж & Co» Чиграков попал в базу укринского сайта «Миротворец»

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Киев, 2 июня. Сведения о российском музыканте, лидере группы «Чиж & Co» Сергее Чигракове внесены в базу украинского сайта «Миротворец» из-за якобы незаконного пересечения артистом государственной границы.

Согласно данным сайта, Чиграков незаконно пересек границу Украины при въезде в Крым. Украинские источники назвали целью визита «незаконную концертную деятельность».

Напомним, сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями. Портал опубликовал данные журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, которых в Киеве назвали «изменниками родины».