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Новости Сирии
Сирия: ИГИЛ анонсировало атаку на САА в Дейр-эз-Зоре

Сирия: ИГИЛ анонсировало атаку на САА в Дейр-эз-Зоре

22:59  2 Июня 2017
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Сирия: ИГИЛ анонсировало атаку на САА в Дейр-эз-Зоре

Дамаск, 2 июня. Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство»* (ИГИЛ*, ИГ*) в ближайшее время планируют атаковать позиции сирийских правительственных войск в Дейр-эз-Зоре. Соответствующая информация опубликована в социальной сети Twitter.

Следует отметить, что ИГИЛ минирует дороги на пути к осажденному городу Дейр-эз-Зор. Таким способом боевики надеются задержать наступление сирийских правительственных войск.

В связи с этим войска Сирийской Арабской Республики были вынуждены искать обходные пути к городу.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Сергей Свазовский
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