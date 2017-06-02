Сирия: ИГИЛ анонсировало атаку на САА в Дейр-эз-Зоре

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Дамаск, 2 июня. Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство»* (ИГИЛ*, ИГ*) в ближайшее время планируют атаковать позиции сирийских правительственных войск в Дейр-эз-Зоре. Соответствующая информация опубликована в социальной сети Twitter.

Следует отметить, что ИГИЛ минирует дороги на пути к осажденному городу Дейр-эз-Зор. Таким способом боевики надеются задержать наступление сирийских правительственных войск.

В связи с этим войска Сирийской Арабской Республики были вынуждены искать обходные пути к городу.

* Организация запрещена на территории РФ.