Фестиваль Rock Am Ring в Германии прервали из-за угрозы теракта
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Берлин, 2 июня. Самый крупный рок-фестиваль Rock Am Ring в Германии прерван из-за угрозы теракта. Об этом сообщает Variety.
Мероприятие в городе Нюрнберг закрыли внезапно в пятницу вечером. Как рассказали организаторы фестиваля, правоохранительные органы попросили их срочно остановить выступления и освободить площадку проведения мероприятия.
Зрителей попросили покидать территорию спокойно и не создавать панику. Как пояснила позже местная полиция,решение об отмене фестиваля было принято в связи с «конкретными выводами» о возможности террористической угрозы.
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