Сирия: SDF при поддержке США освободили от ИГИЛ город на подступах к Ракке
В Избранное
Дамаск, 2 июня. Альянс сирийских демократических сил (SDF) при поддержке США освободили город Аль-Мансура на подступах к Ракке в Сирии от сил запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщил Reuters.
Противостояние с террористами у Аль-Мансура длилось на протяжении трех дней. Сирийские демократические силы встретили ожесточенное сопротивление ИГИЛ*, — отмечает агентство со ссылкой на источник в командовании SDF.
Ранее сообщалось, что силы SDF вплотную приблизились к Ракке.
* Организация запрещена на территории РФ.
Комментарии