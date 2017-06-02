Сирия: SDF при поддержке США освободили от ИГИЛ город на подступах к Ракке

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Дамаск, 2 июня. Альянс сирийских демократических сил (SDF) при поддержке США освободили город Аль-Мансура на подступах к Ракке в Сирии от сил запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщил Reuters.

Противостояние с террористами у Аль-Мансура длилось на протяжении трех дней. Сирийские демократические силы встретили ожесточенное сопротивление ИГИЛ*, — отмечает агентство со ссылкой на источник в командовании SDF.

Ранее сообщалось, что силы SDF вплотную приблизились к Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.