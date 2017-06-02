Донецкая фильтровальная станция пострадала в результате обстрела ВСУ

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Донецк, 2 июня. Донецкая фильтровальная станция была обесточена в результате обстрела со стороны ВСУ в пятницу. Об этом рассказал представитель министерства обороны ДНР.

В ведомстве отметили, что в 20.30 по московскому времени был произведен танковый минометный обстрел. В результате действий украинских силовиков пострадала Донецкая фильтровальная станция. Станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает электроэнергией Донецк, Авдеевку и другие крупные населенные пункты.

Ранее сообщалось, что саперы ДНР за неделю обезвредили в Донбассе более тысячи взрывоопасных предметов.