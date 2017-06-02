Единая транспортная карта Москвы и Петербурга появилась в продаже

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Москва, 2 июня. Объединенная транспортная карты Москвы и Санкт-Петербурга появилась в продаже в пятницу. Об этом говорится на сайте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы.

Отмечается, что единая карта будет действовать в двух городах. Объединенные карты «Тройка» и «Подорожник» можно купить со 2 июня на станции метро «Комсомольская» в Москве и на «Площади Восстания» в Петербурге. В течение месяца карты поступят в продажу на остальных станциях московского и петербургского метро.

Ранее сообщалось, что утверждены новые тарифы на проезд в петербургском метрополитене.