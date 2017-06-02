Сирия новости 2 июня 22.30: ИГ пытается отрезать Пальмиру, САА заняла участок шоссе к югу от Масканы

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Сирия, 2 июня. САА установила огневой контроль над участком шоссе Ракка-Маскана в провинции Алеппо. Террористы покидают Мансуру и Хунейду в Ракке в соответствии с соглашением с курдами. Боевики ИГ* провели контратаку позиций армии САР у базы «Т-4» к западу от Пальмиры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла авиаудар по позициям боевиков в деревне Бейт Джинн в Восточной Гуте Дамаска; установила огневой контроль над участком дороги Ракка-Маскана на востоке провинции Алеппо; бомбит позиции террористов ИГ в Дейр эз-Зоре; ведет бои с ИГИЛ* у поселка Вади Абу Кайлах вблизи базы «Т-4» под Пальмирой.

«Исламское государство» (ИГИЛ): обстреляло из минометов район Аль-Джура в Дейр эз-Зоре; заключило соглашение с курдами и покидает Мансуру и Хунейду в Ракке; закрыло штабы в провинции Дияла; потеряло еще часть района Аль-Занджили в Западном Мосуле.

«Нур ад-Дин Аз-Зинки»: арестовала десятки бойцов «Файлак Аш-Шам», а также захватила их тяжелую военную технику и боеприпасы.

Международная коалиция: уничтожила двоих террористов ИГ к юго-востоку от Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Военные вертолеты ВВС Сирии нанесли авиаудар по позициям боевиков вблизи деревни Бейт Джинн на юго-западе провинции Дамаск, сообщает источник в соцсети Twitter (ShahbaPress). Информации о нанесенном уроне пока не поступало.

В Восточной Гуте Дамаска продолжилось противостояние между «Джейш Аль-Ислам» и «Тахрир Аш-Шам». Напомним, несмотря на то, что район находится на территории зоны деэскалации, боевики не прекращают военных действий между собой, что приводит к жертвам среди мирного населения. К тому же в Восточной Гуте действует антиправительственная группировка «Джебхат Фатх Аш-Шам»*** и союзные ей формирования, на которые не распространяется режим без огня.

Провинция Алеппо

В рядах исламистов снова нарастает конфликт, на этот раз в западной части провинции Алеппо. Вооруженные столкновения начались сегодня утром, когда члены группировки «Нур ад-Дин Аз-Зинки» ворвались на базу организации «Файлак Аш-Шам», арестовав десятки бойцов, а также захватив тяжелую военную технику и боеприпасы. Об этом сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News. В ответ на эти действия руководство «Файлак Аш-Шам» объявило полную мобилизацию и приказало своим боевикам пребывать в полной боевой готовности.

Антиправительственное формирование «Нур ад-Дин Аз-Зинки» известно жестокой казнью пленного палестинского мальчика в Алеппо в июле 2016-го года. Примечательно, что на тот момент группировка официально поддерживалась США. В январе 2017 года «Нур ад-Дин аз-Зинки» вошла в коалицию «Тахрир Аш-Шам».

Что касается «Файлак Аш-Шам», эта исламистская группа, поддерживаемая турецкой стороной, недавно потерпела еще одну неудачу, когда их бывшие союзники из «Лива Махавир Аль-Ислам» перешли на сторону «Тахрир Аш-Шам».

Между тем, как сообщает информационный портал Damascus Now, правительственные войска установили огневой контроль над участком дороги Ракка-Маскана, боевики «Исламского государства»* были вынуждены покинуть свои позиции и отступить на юго-восток, чтобы избежать обстрелов со стороны правительственных войск. Как отмечают военные эксперты AMN, теперь сирийская армия должна занять Маскану в течение следующих пяти дней.

Провинция Хомс

Отряды террористов «Исламского государства» провели неожиданную контратаку позиций армии САР на востоке провинции Хомс, рассчитывая вернуть контроль над утраченными территориями. Так, новостной Twitter-канал (@WarfareWW) сообщает об ожесточенных столкновениях между САА и ИГИЛ в районе населенного пункта Вади Абу Кайлах, расположенного недалеко от военной базы «Т-4». Предполагается, что террористы рассчитывают отбить стратегически значимые высоты и нефтегазовые месторождения в этом районе и тем самым отрезать Пальмиру. Боевые действия в этом районе могут вызывать перебои в поставках газа с полей на заводы, и, таким образом, жители могут на длительный срок остаться без электричества и газа.

Кроме того, передает портал Syria Today, боевики активно используют беспилотники для уничтожения инфраструктуры газовых и нефтяных полей в районе древнего города. Так, сообщается о нескольких ударах, нанесенных боевыми БПЛА террористов ИГИЛ по газоперерабатывающему заводу.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно данным, опубликованным информационным порталом Enab Baladi News, число местных жителей, погибших в Дейр эз-Зоре в результате постоянных обстрелов со стороны террористов «Исламского государства» и ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки достигло 303 человек за прошедший месяц.

Боевики ИГ обстреляли район Аль-Джура из минометов, есть раненые среди мирных жителей.

Сирийские военные самолеты тем временем наносят авиаудары по опорным пунктам радикалов ИГ в районе кладбища, военной базы «Панорама», холмов Алуш и Барук, а также вблизи авиабазы Дейр эз-Зора, передает Twitter-канал (C_Military1). Сведения о нанесенном уроне пока не оглашались.

Западная коалиция продолжает наносить удары к юго-востоку от административного центра региона. Авиаударом коалиционной авиации были уничтожены двое террористов ИГ, передвигавшихся на мотоцикле недалеко от населенного пункта Субейхан.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники готовятся к штурму укрепрайонов боевиков на юге города Даръа, сообщает военный источник на Facebook (Houmat.aldiarr). Пять бригад правительственных войск уже готовы начать атаку.

Напомним, сегодня утром в административный центр провинции прибыла третья партия подкрепления из 4-го дивизиона, однако пока наступление не началось. Противники ведут взаимные обстрелы.

Провинция Ракка

На странице военного источника в социальной сети Twitter (Military1) появилась информация, что террористы «Исламского государства» заключили соглашение с представителями Сирийской демократической армии**** (SDF) и покидают Мансуру и Хунейду. Условия, при которых стороны достигли договоренности, пока не оглашались. Ранее поступали сообщения о том, что боевикам ИГ будет разрешено беспрепятственно выехать из Ракки и ее окрестностей при условии, что радикалы ИГ направятся к Пальмире.

Ирак

Иракская армия освободила уже 40 процентов района Аль-Занджили в Западном Мосуле, также в ходе ожесточенных столкновений был убит один из командиров «Исламского государства». Ранее сообщалась о том, что правительственные войска заняли территории больницы и разрушенного отеля. В освобожденной части района саперы иракской армии уже разминировали четыре дома, а также обезвредили шесть самодельных взрывных устройств, сообщает информагентство Al Sumaria News. Вооруженные силы Ирака также вновь открывали безопасные коридоры для эвакуации гражданских лиц.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)