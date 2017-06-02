Центробанк объяснил, почему пенсионный возраст в России должен быть повышен

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Санкт-Петербург, 2 июня. Текущие параметры выхода населения на пенсию основаны на статистических данных, которые устарели, заявил первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов.

По его словам, вследствие роста так называемого срока дожития, который оценивается как ожидаемая продолжительность жизни после выхода на пенсию, пенсионный возраст должен отодвигаться. Швецов отметил, что для самих россиян слышать в 55 и 60 лет о том, что они должны уйти на пенсию по старости должно быть неприятно. Он также добавил, что с развитием здравоохранения, уменьшением военных конфликтов дожитие будет расти. В связи с этим, по словам политика, пенсионный возраст тоже неминуемо должен отодвигаться.