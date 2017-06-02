В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 2 июня. Правительство Российской Федерации гарантирует инвесторам, что уровень инфляции в стране закрепится на уровне 4% на протяжении длительного периода. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью для телеканала «Россия 24».

По его словам, Россия готова использовать инструменты государственной помощи, в том числе государственную гарантию, что позволит существенно снизить риски инвесторов в реализации проектов.

Правительство готово гарантировать, что уровень инфляции не превысит 4% на протяжении длительного времени, — подчеркнул министр.