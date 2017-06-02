Сирия: атака ИГИЛ на завод Хайан в Пальмире провалилась

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Дамаск, 2 июня. Диверсионная группа боевиков ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) попыталась атаковать позиции САА в окрестностях нефтеперерабатывающего завода Хайян.

В настоящий момент примерно в 2,5 километрах от завода идет бой с использованием стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Есть основания полагать, что исламисты в очередной раз планировали вывести из строя распределительный узел нефтепровода.

Стоит отметить, что за три месяца, прошедшие с момента взятия Пальмиры, террористы минимум четыре раза пытались прорваться к районам нефтедобычи, контролируемым Сирийской Арабской Армией. Как правило, атаки были точечными и нерезультативными. В результате одной из таких ночных вылазок в середине апреля 2017 года боевики потеряли 2 пикапа и минимум 6 человек убитыми.

* Организация запрещена на территории РФ.