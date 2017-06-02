Минобороны РФ и Роскосмос будут совместно использовать космодром «Восточный»

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Санкт-Петербург, 2 июня. Министерство обороны России и госкорпорация Роскосмос будут совместно использовать космодром «Восточный». Об этом сообщил глава корпорации Игорь Комаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«До 2025 года будет по одному стартовому столу под «Ангару» на космодромах «Восточный» и «Плесецк». Мы понимаем, что есть специфические требования у нас и Минобороны РФ с точки зрения обеспечения безопасности пусков и потребности в них», – заявил Комаров.

Он также добавил, что в ближайшее время Роскосмос и Минобороны РФ выберут генерального подрядчика, который будет строить стартовый комплекс для ракет «Ангара» на космодромах «Восточный» и «Плесецк».